У Азарова планують підвищити акцизи на бензин

Уряд планує підвищити акцизи на пальне і ввести податок при купівлі автомобілів вартістю більш як 50 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі "Шустер Live" повідомив міністр економіки України Василь ЦУШКО.

"Ми збільшимо акцизи на бензин - на пальне. І піде це на дороги. Інакше ми дороги не відремонтуємо. Платити мають ті, хто їздить і заправляється бензином і соляркою - вони ж б`ють їх (дороги - УНІАН)", - заявив В.ЦУШКО в контексті обговорення програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік.

У свою чергу, оцінюючи плани уряду підвищити акциз на бензин, екс-голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ заявила, що це - "просто катастрофа".

Крім того, для підвищення доходів до бюджету, планується ввести податок "на розкіш". "Машини, які коштують більше 50 тис. доларів, платитимуть дуже добре (ті, хто їх купує - УНІАН). Будинок, який більше 300 метрів квадратних, коли купуєш - платитимеш податок. Літаки, вертольоти, яхти і земельні ділянки в престижних місцях. Звичайно, завиють (ті, хто хоче купити - УНІАН) - розумію", - заявив В.ЦУШКО.

Також він зазначив, що за рахунок підвищення акцизів на тютюнові вироби бюджет поповнитися коштами в розмірі до 3 млрд. гривень. Істотне підвищення надходжень доходів очікується і від підвищення акцизів на алкогольну продукцію, зокрема, від підвищення акцизу на дешеве вино.

В.ЦУШКО також сказав, що в результаті виконання урядової програми соціально-економічного розвитку Україна "процвітатиме".