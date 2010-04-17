Час закриття аеропорту «Бориспіль» продовжили

Час закриття аеропорту «Бориспіль» продовжено до 21 години.

Про це повідомила УНАН по телефону прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ.

За її словами, про відкриття аеропорту «Бориспіль» буде повідомлятися пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, було повідомлено про закриття аеропорту «Бориспіль» до 15.00.

Аеропорт закритий через хмару вулканічного пилу, що досягла України.

За даними авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, вона сьогодні відмінила зранку рейси з Борисполя до Амстердама, Лондона, Парижа, Франкфурта та Відня.

Також відмінений рейс Одеса-Відень.

Крім того, через закриття аеропорту затримуються інші рейси як регулярні, так і чартерні.