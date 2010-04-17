МАУ скасувала всі регулярні рейси з Борисполя

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” скасувала всі регулярні рейси з Борисполя.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар авіакомпанії Євгенія САЦЬКА.

Крім того, чартерні рейси відкладені попередньо на завтра, після 12 год.

За даними Є.САЦЬКОЇ, детальніша інформація викладена на сайті авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, було повідомлено про закриття аеропорту «Бориспіль».

За даними авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, вона сьогодні відмінила зранку рейси з Борисполя до Амстердама, Лондона, Парижа, Франкфурта та Відня.

Також відмінений рейс Одеса-Відень.

Аеропорт закритий через хмару вулканічного пилу, що досягла України.