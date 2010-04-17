В Одесі вшанували пам’ять убитого рік тому студента Максима Чайки

Близько тисячі одеситів, переважно представників молодіжних і студентських організацій обласного центру, прийшли сьогодні до пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб ушанувати пам`ять студента-четвертокурсника університету ім. Мечникова Максима Чайки, загиблого рік тому від рук представника об’єднання «Антифа».

Серед учасників акції – патріотична молодіжна організація «Слава і честь», неофіційним лідером якої був М.Чайка, обласне об’єднання «Просвіта», обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та інші. Під синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами колона маніфестантів пройшла центральними вулицями Одеси до місця загибелі студента, скандуючи: «Слава Максиму Чайці!», «Слава Україні! Героям Слава!», «Україна понад усе!» та інші.

На Олександрівському проспекті учасники маршу зупинились, поклали квіти до місця загибелі М.Чайки і вшанували його пам`ять хвилиною мовчання.

Як зазначив у виступі перед учасниками акції лідер облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО, «Максим Чайка був людиною, яка для багатьох стала символом боротьби за українську Україну. Сюди повсякчас приходять молоді люди, запалюють свічки, вивішують фотографії Максима. За рік в Одесі відбулося близько десятка акцій зі вшанування пам’яті М.Чайки. Ми можемо констатувати: справа, за яку боровся Максим, живе. Тисячі молодих одеситів прагнуть наслідувати його ідеали, що підтверджує й сьогоднішня акція».

Як він заявив, звертаючись до журналістів, «ми обурені тим, що кримінальну справу за фактом його вбивства спускають на гальмах, розслідування належним чином не ведеться. У країні, в тому числі й Одесі, усе частіше стикаємося з проявами українофобії і ксенофобії».

П.КИРИЛЕНКО додав, що ВО «Свобода» ініціюватиме встановлення пам`ятної таблички на місці загибелі М.Чайки і перейменування в його честь однієї з вулиць Одеси.

З Олександрівського проспекту колона маніфестантів пройшла на Куликове поле, де зараз триває рок-концерт за участю української групи «Кому вниz».

Нагадаємо, М.Чайку – українського патріота, лідера патріотичної молодіжної організації «Слава і честь», студента відділення журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, вбили представники організації «Антифа» 17 квітня 2009 року. Резонансне вбивство отримало значний розголос у вітчизняній та закордонній пресі. Екс-Президент України особисто доручив СБУ та МВС розслідувати зв’язки вбивць із іноземними антиукраїнськими організаціями.

Однак слідство не дало жодних результатів, винні досі непокарані. Багато хто з одеситів вважає, що вбивство українця М.Чайки в Одесі стало наслідком бездіяльності влади та правоохоронних органів стосовно проявів українофобії, які мають організований та системний характер.