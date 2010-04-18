В Одесі відкрили кафедральний лютеранський собор

17 квітня в центрі Одеси, на вулиці Новосельського, освячено та відкрито для прихожан відновлений з руїн євангельсько-лютеранський собор Святого Павла - головний кафедральний собор Німецької євангельсько-лютеранської церкви України, яка налічує 35 громад віруючих.

Виступаючи на урочистій церемонії, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГЕЙМЗЬОТ зачитав вітальне звернення президента ФРН Хорста КЕЛЛЕРА. Для багатьох німців поняття Одеса має особливий зміст, говориться у зверненні, свого часу в місті жила велика громад, яка спорудила храм. "І те, що зараз собор відновили, мене захопило", - підкреслено у зверненні президента Німеччини.

Посол ФРН подякував за сприяння у відновленні собору міського голову Одеси Едуарда ГУРВИЦЯ, який, будучи сильним мером, зумів усунути безліч проблем, що виникали. Єпископ Німецької євангельсько-лютеранської церкви Уланд ШПАЛІНГЕР вручив Е.ГУРВИЦЮ пам`ятну медаль, присвячену відновленню собору, що згорів в 1976 році.

У свою чергу, Е.ГУРВИЦЬ відзначив, що відновлення собору є свідченням того, що «у німців, які свого часу зробили внесок у розвиток Одеси, є достойні послідовники. 17 квітня увійде до історії Одеси як повернення унікального архітектурного пам`ятника».

У церемонії відкриття собору також взяли участь представники Української православної церкви Київського патріархату, Римо-католицької і Греко-католицької церков України, за що їм висловив вдячність єпископ Німецької лютеранської євангельської церкви України У.ШПАЛІНГЕР.

Старший церковний радник Німецької євангелістської лютеранської церкви в Баварії доктор Клаус-Юрген РЕБКЕ висловив упевненість, що собор Святого Павла, в якому встановлений орган фірми «Штейнмейер», стане також одним з кращих музичних центрів Одеси.

У ході відновлювально-реставраційних робіт вартістю близько 7 млн. євро фахівці протягом чотирьох років укріпили стіни 48-метрової будівлі, звели дах, дзвіницю, адміністративну прибудову, відреставрували фасад і відтворили початковий внутрішній вигляд будівлі, згідно з архівними документами. У будівлі, зведеній поряд з собором, розмістилися добродійний фонд "Баварський будинок Одеса", товариство "Відродження" і "Товариство Розвитку".

Нагадаємо, євангельсько-лютеранський собор був побудований в 1897 році за проектом архітектора Германа Шойрембрандта. У 1930 роки за рішенням комуністичних властей з кірхи зняли хрест, і протягом десятиліть церква Святого Павла використовувалася як то склад, то зал для занять фізкультурою і спортом, поки в 1976 році хтось не підпалив будівлю.