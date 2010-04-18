У вінницькому кінотеатрі «Мир» напередодні свята жінок-мироносиць відбувся фестиваль недільних шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, під час фестивалю була організована зустріч з о.ЛАВРОМ - ігуменом Свято-Успенської Почаївської Лаври. Бесіда була присвячена темі «Про духовну природу сім`ї».

Також відбулась презентація та обговорення відеофільму за участю ігумена Лавра «Хліб душі».

В рамках фестивалю пройшла виставка робіт творчих майстерень недільних шкіл Вінниці.

Організаторами заходу виступили Вінницька обласна Асоціація православних педагогів в ім`я святих рівноапостольних Мефодія і Кирила.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька єпархія УПЦ МП оголосила 2010 рік - роком Сім`ї.