Могильов: при зверненні до міліції людина отримує більше проблем

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає за необхідне змінити критерії оцінки роботи міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у суботу в інтерв`ю журналістам на території навчального центру внутрішніх військ МВС України, розташованому під Києвом.

«У нас залишилися майже всі старі критерії оцінки роботи міліції. Їх треба змінити. Треба зробити такі напрацювання, щоб міліція була вимушена адекватно реагувати на біди людей. Це найголовніший критерій, який я ставлю перед собою. В даний час людина при зверненні із заявою до міліції одержує більше проблем, ніж допомоги. Це потрібно змінити», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Відповідаючи на питання, що таким чином у підрозділи МВС знову повернеться статистика, він сказав, «не статистика повернеться, потрібно змінити критерії оцінки роботи міліції».