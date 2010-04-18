США приречені на повторення кризи?

Сполучені Штати зазнають нової економічної кризи, якщо конгрес країни не затвердить законопроект про реформу фінансової системи США. З відповідною заявою виступив президент США Барак Обама. Американський лідер вкотре закликав республіканців підтримати демократів у питанні ухвалення нового законопроекту, передає Associated Press.

"З кожним днем бездіяльності та система, яка призвела до кризи та необхідності надання державної підтримки економіці за рахунок американських платників податків, повертається на своє місце. І якщо ми нічого не змінимо, то будемо приречені на повторення кризи", - заявив американський президент.

23 березня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, банківський комітет Сенату США схвалив законопроект, що передбачає реформування системи фінансових регуляторів у країні. За запропонований представником Демократичної партії Крістофером Доддом пакет документів проголосували 13 членів комітету, натомість 10 висловилися проти. Після схвалення в комітеті законопроект піде на голосування безпосередньо в Сенат, як верхню палату Конгресу США.

Таким чином, сенатори мають вирішити, чи варто надавати уряду країни право впливати на події, що відбуваються в американських компаніях фінансового сектора, якщо ті становлять небезпеку для національної економіки. Крім того, в разі ухвалення пакету заходів, у Вашингтоні буде створено новий підрозділ, покликаний захищати права споживачів фінансових послуг і наділений правом видавати нові нормативні документи з цього питання, обов`язкові до виконання, а також штрафувати організації, що припустяться порушень.