Семиноженко: відмова від запасу урану дає поштовх розвитку науки

Відмова від використання високозбагаченого урану відкриває перед Україною широкі перспективи співробітництва зі США в ядерній сфері.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН сказав віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО, відповідаючи на запитання про вплив на розвиток вітчизняної науки відмови від використання високозбагаченого урану.

В.СЕМИНОЖЕНКО позитивно оцінив таке рішення, аргументувавши його можливістю впровадження в Україні новітніх технологій в ядерній сфері, зокрема в галузі атомної енергетики.

«Тільки позитивно, тому що тільки будуть посилюватися зараз спільні роботи зі Сполученими Штатами саме в сфері ядерних технологій. Зараз весь світ переходить на незбагачений уран для нового покоління ядерних реакторів, на базі яких будуть безпечні атомні станції. Україні також треба встигнути бути на світовому рівні в усіх розробках», - підкреслив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він також наголосив, що роботи в Харківському фізико-технічному інституті не припинятимуться, й щодо цього вже досягнута принципова домовленість із послом США в Україні.

«Роботи з Харківським фізико-технічним інститутом, які проводяться по так званих критичних зборках, вони не тільки не зупиняються, вони ще будуть мати більший поштовх і більш динамічне продовження. Про це якраз вчора я розмовляв із послом Сполучених Штатів Америки, і це було підтверджено, інформація з цього приводу вже є», - запевнив В.СЕМИНОЖЕНКО.