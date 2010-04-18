Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу?

Аеропорт "Бориспіль" відновив свою роботу.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на довідкову службу аеропорту.

Водночас на офіційному сайті аеропорту “Бориспіль” зазначається, що більшість рейсів європейського напрямку скасовані.

Крім того, повідомляє телеканал, станом на 11:00 неділі закрито аеропорти в Донецьку, Одесі та Харкові.

Також закрито повітряний простір Львівського аеропорту. Така ж ситуація зберігатиметься і в Дніпропетровську принаймні до 12:00.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з переміщенням вулканічної хмари попелу вчора в Україні було закрито останню відкриту повітряну зону - Сімферопольську. Як повідомили УНІАН в Міністерстві транспорту та зв’язку, зону було закрито з 15.00.

За даними міністерства, залишаються закритими Львівська повітряна зона з 00.00 17 квітня, Бориспільська повітряна зона з 03.00 17 квітня, Одеська повітряна зона з 09.00 та Дніпропетровська повітряна зона з 12.00 з 17 квітня з тієї ж причини.