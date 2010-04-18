Кабмін додав грошей лікарні, що постраждала від вибуху

Кабінет міністрів виділив додатково 17,349 млн. гривень для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (фото), що виникла 18 січня цього року у Луганській міській лікарні номер 7.

Віповідне розпорядження №873 від 14 квітня розміщено на сайті уряду.

Докуметом також дозволяється Луганській облдержадміністрації здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з проведенням невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на строк не більше трьох місяців у розмірі 30 відсотків їх вартості.

18 січня в лікарні №7 у Луганську стався вибух кисневих балонів, в результаті якого зруйновані будівельні конструкції з п`ятого до третього поверху. В епіцентрі вибуху були 22 людини.