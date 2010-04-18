Перевидано дитячий журнал підпілля УПА «Орлики»

В Івано-Франківську презентовано перевиданий дитячий журнал підпілля УПА «Орлики».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація журналу відбулася в Івано-Франківському міському Центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери.

Ініціював перевидання журналу, який 60 років тому друкували в підпіллі ОУН-УПА, Клуб української інтелігенції імені Богдана Лепкого. За словами голови цього Клубу Уляни СКАЛЬСЬКОЇ, у дитячому журналі друкувалися вірші про Україну і мову Спиридона Черкасенка та Сидора Воробкевича, оповідання про Федя, який став повстанцем, заклики до маленьких читачів «любити рідну мову і тільки нею розмовляти», «допомагати батькам, братам, сестрам, що пішли в УПА», «ховати таємниці від ворога», малюнки, загадки та ребуси. Все це увійшло до відтвореного через 60 років дитячого журналу «Орлики», який видавали повстанці УПА.

На презентації У.СКАЛЬСЬКА пригадала, як одного дня книголюб, колекціонер раритетної літератури, лікар за фахом Микола РУДЕВИЧ приніс до клубу журнал, що зберігся ще з 1951 року. За її словами, ідея перевидати видання виникла одразу. «Орлики» через брак коштів вийшли накладом 500 примірників. Фінансування здійснювалось за рахунок пожертвувань приватних осіб. Вступне слово до журналу написав голова обласної спілки письменників України Євген БАРАН. За його словами, випуск дитячих журналів у підпіллі є свідченням того, що «воїни УПА не просто боролись за незалежність, а й працювали на перспективу Української держави».

Частину перевиданих «Орликів» організатори передадуть до шкільних бібліотек, інші – розповсюджуватимуть під час патріотично-виховних заходів.