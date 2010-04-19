Чоловік хотів продати два артснаряди за 20 доларів

На Прикарпатті затримано чоловіка, який намагався продати два артилерійські снаряди з боєголовками.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, цей факт зафіксовано в Долинському районі Івано-Франківщини.

Оперативникам підрозділу карного розшуку стало відомо про те, що житель одного з сіл району намагається продати два артснаряди. Вони розробили план проведення спеціальної операції, результатом якої мало стати затримання продавця вибухонебезпечних предметів безпосередньо під час скоєння злочину.

Пізно увечері правоохоронці затримали 22-річного чоловіка з наявним і вилучили два артилерійські снаряди з боєголовками. З дотриманням заходів безпеки боєприпаси були знищені вибухотехніками експертно-криміналістичного центру при УМВС в області. Натомість проти затриманої особи порушено кримінальну справу. Йому загрожує покарання позбавленням волі на термін від 2 до 5 років. Затриманий пояснює, що свого часу знайшов снаряди у лісовому масиві неподалік села Вишків. Встановлено, що зловмисник мав намір заробити на незаконній оборудці 20 дол.