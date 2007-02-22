У 80% затриманих у СІЗО вибивають зізнання

Відомий правозахисник, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен ГЛУЗМАН добиватиметься, щоб на законодавчому рівні скасувати у міліцейській практиці таке явище, як явка з повинною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГЛУЗМАН заявив на прес-конференції у Рівному.

На його думку, це призводить до фізичного насильства правоохоронців над підозрюваними у злочинах.

С.ГЛУЗМАН вважає, що роботу міліції слід оцінювати не за кількістю кримінальних справ, а за кількістю розкритих злочинів, інакше це призводить до безпідставних покарань громадян та до знущань над підозрюваними у процесі розслідування справ. 160 тис. в’язнів в Україні, на думку С.ГЛУЗМАНА, не показник криміногенності, а свідчення того, що карають багатьох дрібних злочинців, оминаючи крупних корупціонерів та шахраїв. Нині, повідомив правозахисник, допомоги правозахисників потребують в ізоляторах понад 80% затриманих, оскільки у більшості з них міліціонери «вибивають» зізнання.

Як повідомив на прес-конференції колишній в’язень киянин Василь КОЛЕСНИКОВ, він понад чотири роки відсидів у слідчому ізоляторі за злочин, якого не скоював, до нього застосовували психологічне і фізичне насильство, але винні й досі не покарані.