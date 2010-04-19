В Одесі аварійно сідав чартер Бориспіль-Анталія

Вчора о 18.15 в міжнародному аеропорту „Одеса” внаслідок нестійкої роботи двигуна здійснив аварійну посадку екіпаж літака „Falcon-20” (належить авіакомпанії „Аеростар”), який виконував чартерний рейс „Бориспіль-Анталія”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На борту літака знаходився 1 пасажир та троє членів екіпажу. Жертв та постраждалих немає.

Причина в перебоях роботи двигуна встановлюється.