В Одесі аварійно сідав чартер Бориспіль-Анталія
10:08, 19 квітня 2010Суспільство
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На борту було четверо людей
Вчора о 18.15 в міжнародному аеропорту „Одеса” внаслідок нестійкої роботи двигуна здійснив аварійну посадку екіпаж літака „Falcon-20” (належить авіакомпанії „Аеростар”), який виконував чартерний рейс „Бориспіль-Анталія”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
На борту літака знаходився 1 пасажир та троє членів екіпажу. Жертв та постраждалих немає.
Причина в перебоях роботи двигуна встановлюється.
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