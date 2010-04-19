Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 18 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 18 квітня і сьогодні становить 10,59 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу – в межах 10,65-10,78 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 18 квітня, майже не змінився і сьогодні становить 0,2652/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% відучора і сьогодні становить 10,59 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,69 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу – в межах 10,65-10,78 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 18 квітня, не змінився – 0,2655/0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,863/7,917 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,93 грн., євро – 10,55/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,864/7,919 грн., євро – 10,51/10,66 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 19 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9258, до євро – 10,72757, до російського рубля – 0,273.