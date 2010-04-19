АероСвіту необхідно допрацювати свій статут?

Актуалізація Статуту «АероСвіту» викликана необхідністю відповідати новим законодавчим нормам. Про це заявив секретар Наглядової ради ЗАТ «АероСвіт» Максим ЮХИМЕНКО в коментарі УНІАН.

Він нагадав, що 29 квітня 2009 року набув чинності новий Закон України «Про акціонерні товариства». «У ньому міститься велика кількість норм, яких так чи інакше доведеться дотримуватись усім акціонерним товариствам, навіть тим, які вже були зареєстровані. Насамперед потрібно відзначити, що змінилися вимоги до Статуту, передбачені в законі, що і є єдиною спонукальною причиною для актуалізації засновницьких документів ЗАТ «АероСвіт». Не викликає сумнівів той факт, що необхідно привести у відповідність з оновленою законодавчою базою, а саме з новою редакцією вказаного законодавчого акту, засновницькі документи «АероСвіту». Зокрема в тому, що стосується перетворення із закритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство», - повідомив М.ЮХИМЕНКО, додавши, що в даний час представники більшості акціонерів авіакомпанії, зокрема й Фонду державного майна України, активно узгоджують необхідні правки в Статут «АероСвіту».

Водночас, за словами секретаря НР, один з акціонерів авіакомпанії – ТОВ «ГенАвіаІнвест» - не тільки самоусунувся від роботи над новою редакцією Статуту «АероСвіту», а й регулярно зриває проведення зборів акціонерів авіакомпанії (не відбулися шість останніх оголошених зборів акціонерів ЗАТ «АероСвіт»).

«Без рішення зборів акціонерів неможливо привести засновницькі документи у відповідність з актуальними вимогами корпоративного законодавства України. Проте, «ГенАвіаІнвест» систематично перешкоджає проведенню зборів акціонерів компанії, тим самим не даючи змоги затвердити нову редакцію Статуту», - повідомив М.ЮХИМЕНКО.

Неконструктивна позиція «ГенАвіаІнвесту», перешкоджаючи розвитку «АероСвіту», веде до того, що банки утримуються від кредитування «АероСвіту». Крім цього, залишається невирішеним питання про джерела покриття збитків минулих років. Через зрив зборів акціонерів не вдається затвердити на посаді кандидатури генерального директора, голови Наглядової ради і склад Ревізійної комісії «АероСвіту».

«Через дії «ГенАвіаІнвесту» «АероСвіт» позбавлений змоги прийняти низку рішень, без яких, як поточна операційна діяльність, так і перспективи розвитку авіакомпанії, перебувають під загрозою», - заявив М.ЮХИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня ц.р. позачергові збори акціонерів авіакомпанії «АероСвіт» знову не відбулися через відсутність кворуму.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 літаків Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

Чистий збиток компанії за 2008 рік становив 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 рік у розмірі 21,7 млн. грн. Статутний фонд компанії становить 19,36 млн. грн.