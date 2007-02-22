Ющенко обіцяв прочитати, що Лужков збудує в Криму на 2 мільярди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що в протоколі про наміри щодо участі Москви в розвитку курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму відсутній політичний підтекст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні в ефірі двох кримських телеканалів, коментуючи підписаний вчора керівництвом Криму і мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ протокол про наміри Москви інвестувати кошти в Східний Крим.

Глава держави відзначив, що в Криму потрібна стабільність, а це значить - не "допускати ніяких політичних підтекстів, які б порушували спільні, глобальні інтереси до Криму як до цікавої території".

Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, політика з залучення інвестицій до Криму "повинна виходити з принципів, які могли б давати можливість привертати всі вигідні пропозиції", що стосуються автономії, і не повинна "ангажуватися тією або іншою географією, однією чи іншою стороною". В зв`язку з цим В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що документ, підписаний Москвою і Кримом, будується на принципах відсутності політичного підтексту.

При цьому В.ЮЩЕНКО повідомив, що тільки сьогодні одержав підписаний керівництвом Москви і Криму документ і поки що не встиг з ним ознайомитися. За словами Президента, кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО сказав йому, що по цьому документу є висновок Міністерства закордонних справ України. "Я, на жаль, тільки сьогодні одержав цей документ, я з ним не познайомився, я його не читав. Я знаю, що по цьому документу є висновок Міністерства закордонних справ України, він (висновок - УНІАН), як мені сказав Анатолій Павлович (кримський спікер А.ГРИЦЕНКО - УНІАН), позитивний, але я, звичайно, ознайомлюся з цим документом і сподіваюся, що якраз цей документ відповідає такому принципу підходу до реалізації перспектив цієї території (Криму - УНІАН). В усякому разі, мені б дуже хотілося, щоб це так було. Підкреслюю, щоб там не було жодного політичного підтексту", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого керівництво Москви і Криму підписало протокол про наміри щодо участі міста Москви в розвитку курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму. Після підписання протоколу мер Москви Юрій ЛУЖКОВ повідомив, що Москва готова інвестувати 1,5-2 млрд. доларів США в розвиток курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму. Ю.ЛУЖКОВ заявив, що на цій території будуватимуться гольф-поля, футбольні поля, готелі і т.д. Як відзначив мер Москви, все це потрібно, щоб "більше москвичів" могли знайти в Криму те, в чому вони "мають потребу в південному, як мовиться, теплому періоду відпусток кліматі".