Іномарка врізалась у Газель: 5 загиблих, у т.ч. двоє дітей

14:49, 19 квітня 2010
Суспільство
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ДТП у Запорізькій області

У Запорізькій області вчора внаслідок лобового зіткнення автомобіля "Газель" з легковиком "Хюндай" загинули п’ятеро людей, у тому числі дві дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ДТП сталося поблизу с. Омельник Оріхівського району, на 123-му км автошляху Павлоград-Токмак.

Загиблі - водій та пасажири автомобіля „Hyundai”.

Ще двох людей з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Всього протягом минулої доби на території України зареєстровано 78 дорожньо-транспортних подій, в яких загинуло 13 осіб та 93 – травмовано.

 

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