Іномарка врізалась у Газель: 5 загиблих, у т.ч. двоє дітей
14:49, 19 квітня 2010Суспільство
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ДТП у Запорізькій області
У Запорізькій області вчора внаслідок лобового зіткнення автомобіля "Газель" з легковиком "Хюндай" загинули п’ятеро людей, у тому числі дві дитини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ДТП сталося поблизу с. Омельник Оріхівського району, на 123-му км автошляху Павлоград-Токмак.
Загиблі - водій та пасажири автомобіля „Hyundai”.
Ще двох людей з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
Всього протягом минулої доби на території України зареєстровано 78 дорожньо-транспортних подій, в яких загинуло 13 осіб та 93 – травмовано.
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