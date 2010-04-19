Прес-тур на «ДАРтеплоцентраль»

21 квітня о 12-00 ЗАТ «ЕК «ДАРтеплоцентраль» проведе прес-тур для представників ЗМІ за результатами опалювального сезону 2009-2010 рр. Під час перебування відбудеться оглядова екскурсія по найбільш цікавих підрозділах підприємства та брифінг голови правління ЗАТ «ЕК«ДАРтеплоцентраль» Ю.Коляди (на території ТЕЦ, вул.Червоногвардійська, 20). Потрібна акредитація. Телефон: 067 5094255.