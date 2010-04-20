Черновецький очолить підготовку до Дня Перемоги

Організаційний комітет з підготовки та відзначення у Києві 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років очолив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 16 квітня розпорядженням Київської міськдержадміністрації були внесені зміни до складу Організаційного комітету відповідно до указу Президента № 403/2010, зважаючи на необхідність посилення уваги суспільства до потреб ветеранів війни, поліпшення їхнього соціального захисту та задля координації усіх підготовчих питань.

Київський Організаційний комітет забезпечуватиме реалізацію додаткових заходів з матеріального, житлового, соціального і технічного забезпечення всіх програм до Дня Перемоги, а також проведе комплекс робіт зі святкового оформлення міста.