Роднянський не обіцяє акціонерам дивідендів

Компанія “CTC Meдиа», очолювана Олександром РОДНЯНСЬКИМ, яка володіє контрольним пакетом російського телеканалу СТС, не планує переходити до практики виплати дивідендів. Як пише газета «Комерсант» в матеріалі: «Акціонерам CTC Media відмовили в дивідендах», президент компанії Олександр РОДНЯНСКИЙ заявив: “Ми ніколи не платили дивіденди і не плануємо”.

При цьому російські ЗМІ нагадують, що компанія минулого року розмістила більш ніж 16-процентний пакет акцій на західних фондових ринках. Зокрема, "СТС Медіа" розмістила більше 24 мільйонів акцій на суму 346 мільйона доларів в результаті IPO на американській фондовій біржі Nasdaq. Таким чином, пишуть мас медіа, до основних акціонерів компанії - Modern Times Group (40% акцій) і Альфа-банк (30%), а також ряду міноритарних російських акціонерів, додалися іноземні акціонери, що купили акції в результаті відкритого розміщення.

Російські ЗМІ також коментують повідомлення, пов`язані з іншими фінансовими показниками компанії «СТС Медіа». Зокрема, портал ділових новин «Dp.ru” повідомляє, що група "Відео Індернешнл" секвестировала рекламний бюджет "СТС-медіа". У результаті, в лютому-березні "СТС-медіа" недоотримає $10 млн. рекламних надходжень. Причиною, за даними порталу, став «слабкий контент СТС". За підрахунками групи "Відео Інтернешнл" об`єми розміщення реклами на каналі СТС в лютому і березні скоротяться на 15% і 10 % відповідно. Піти на такий крок, повідомляє портал, «Відео Інтернешенл» довелося після того, як у СТС стала падати частка аудиторії. У зв`язку з цим, компанія розіслала в рекламні агентства листи, в яких і запропонувала обговорити з рекламодавцями скорочення обсягів розміщення реклами на каналі.

Найневдалішим місяцем, повідомляє портал, для СТС став грудень. Частка каналу склала в Росії 8%, а в Москві впала до 6,6%. Для порівняння: минулого року в цей же період канал, відповідно, мав динаміку в районі 10%. З початку нинішнього телесезону частка СТС в порівнянні з цим же періодом сезону 2005-2006 років впала в середньому на 2% - найнижчий показник з моменту приходу на канал Олександра Роднянського, відзначає “ Dp.ru” .

Довідка УНІАН. Телеканал "СТС" позиціонується в Росії як "перше розважальне телебачення. Потенційна аудиторія - 86 мільйонів чоловік, здійснює віщання по часових поясах на всю Росію. У 2004 році канал очолив Олександр РОДНЯНСЬКІЙ, один з творців і співвласників телеканалу «Один плюс один» в Україні.