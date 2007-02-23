СБУ накрила артіль кримінальних зброярів

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованої злочинної групи, яка нелегально торгувала стрілецькою зброєю. В ході спеціальної операції, проведеної Департаментом захисту національної державності та боротьби з тероризмом, Управлінням СБУ в м. Києві і УБОЗ столичної міліції, конфісковано 29 стволів - найбільшу партію вогнепальної зброї за останні п’ять років.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м. Києві, у ході операції було затримано чотирьох жителів Києва та Черкас, у яких вилучено пістолети моделей “ПМ”, “ТТ”, “Беретта”, “Вальтер”, “Фромер”, револьвери системи “Наган”, пістолети-автомати “ППШ”, а також значну кількість набоїв до них. Встановлено, що на “чорному ринку” столиці зловмисники організували продаж бойових пістолетів оптом і вроздріб за 500 - 700 доларів США.

Виявлено також підпільну майстерню, обладнану в орендованому приватному гаражі в Черкасах. На сучасних верстатах кримінальні зброярі реставрували та відновлювали бойові властивості стрілецької зброї, яка списувалася з військових складів недоторканого запасу після приведення у неробочий стан.

За матеріалами Служби безпеки України міліцією порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).