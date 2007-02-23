Під Томенком захиталося крісло

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ пропонує Верховній Раді під час найближчого голосування бюлетенями звільнити Миколу ТОМЕНКА з посади заступника голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, події останніх днів свідчать про те, що «з опозицією домовлятися неможливо».

Він навів приклад, коли позавчора на Погоджувальній раді лідери фракцій домовилися про створення робочої групи, яка із двох законопроектів Ярослава СУХОГО і Юлії ТИМОШЕНКО про комунальні тарифи напрацює єдиний законопроект, який депутати мали розглянути на засіданні парламенту.

Але після засідання Погоджувальної ради всі домовленості було зруйновано, і керівництво БЮТ дало команду народним депутатам із своєї фракції «увірватися у електрощитові, знеструмити залу та вивести з ладу систему голосування», сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він також закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА зобов’язати Державну службу охорони, яка йому підпорядкована, навести порядок в парламенті, оскільки, за його словами, «як відомо, в приміщення ВР проходять люди із зброєю». Він вважає, що «існує реальна небезпека провокацій з тяжкими наслідками».

В.КИСЕЛЬОВ підкреслив, що опозиція своїми діями «переступила грань».