Погода до кінця лютого

Завтра в Україні очікується малохмарна погода, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах північних, західних, південних областей та Криму ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, місцями, окрім півдня, 23-25° морозу, вдень 9-14° морозу; в Криму вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу (на Південному узбережжі вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

25-26 лютого - хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише 26 лютого у західних, а вдень і у північних областях невеликий сніг, мокрий сніг (на заході країни вдень місцями з дощем), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер 25 лютого східний, північно-східний, 26 лютого південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 25 лютого у західних областях вночі 9-14°, місцями до 17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на решті території вночі 14-19° морозу, на півночі до 23°, вдень 4-9° морозу; 26 лютого підвищення температури вночі до 7-12° морозу, вдень до 4° морозу - 1° тепла (на півночі Лівобережжя та сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу), у західній частині вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

27-28 лютого - без опадів, лише в західних областях помірний, а вдень 28 лютого у північних областях невеликий мокрий сніг (вдень на заході з дощем). Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя 27 лютого вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу, 28 лютого вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-9° морозу, у західних областях від 4° морозу до 1° тепла (28 лютого в Криму 1-6° морозу), вдень 0-6° тепла, у північних областях до 4° морозу.

У Києві та області у суботу буде малохмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 10-12° морозу; по області вночі 15-20°, місцями 23-25° морозу, вдень 9-14° морозу.

25-26 лютого - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише наприкінці дня у неділю місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 25 лютого вночі 14-19°, вдень 4-9° морозу, 26 лютого підвищення температури вночі до 7-12° морозу, вдень до 4° морозу - 1° тепла.

27-28 лютого - без опадів, лише вдень 28 лютого невеликий мокрий сніг. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.