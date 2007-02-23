Презентація спільного проекту НСПУ і УНІАН (пряма трансляція на 5 каналі)

26 лютого об 10-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться презентаційна прес-конференція керівництва Національної спілки письменників України з нагоди випуску першого номера інформаційно-аналітичного вісника «УНІАН-КУЛЬТУРА» – спільного проекту НСПУ та УНІАН. Тема прес-конференції: «За культуру без гламуру!». Тижневик «УНІАН-КУЛЬТУРА» покликаний сприяти повнішому, оперативнішому та об’єктивнішому висвітленню культурної тематики в українських друкованих та електронних ЗМІ. Вісник безкоштовно поширюватиметься серед ЗМІ, творчих спілок, закладів культури та мистецтва, органів влади і матиме своє «широке вікно» в мережі Інтернет. Учасники: голова Комітету ВРУ з питань культури і духовності, голова Національної спілки письменників України Володимир Яворівський; заступник голови НСПУ, письменник Василь Шкляр; головний редактор УНІАН Олександр Харченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.