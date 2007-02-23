Тимошенко: до перемоги два кроки

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що підстави для розпуску Верховної Ради можуть з’явитися за один-два місяці, після рішення Конституційного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона заявила на прес-конференції у Луцьку.

Після цього, залежатиме від Президента, чи підпише він указ про дострокові вибори, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Наступним кроком, вважає лідер БЮТ, повинна стати перемога демократичних сил на виборах. «Ми повинні в жодному разі не програти знову всі переговори», - вважає вона. «Це шанс для демократичних сил, це шанс для України, і ми не повинні його втратити», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ назвала три фактори, які сьогодні загрожують реалізації цього шансу: відсутність оптимізму у суспільстві, відсутність віри, розпорошеність демократичних сил.

«Я не просто закликаю демократичні сили до єдності, я переконана, що інших шляхів для країни не існує», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.