Східна Європа рятує європейський кіноринок

Показник відвідуваності кінотеатрів у країнах Євросоюзу зріс протягом 2006 року в середньому на чотири відсотки. Як повідомляє Variety, такою є статистика, оприлюднена європейським агентством з моніторингу аудіовізуальної продукції.

"У 17 з 20 країн, що надали дані про прокат, є позитивні зміни", - зазначається в доповіді. Зокрема, в Литві продаж квитків подвоївся, в Естонії і Латвії збільшився на 40 і 22 відсотки відповідно. Істотне зростання відмічене також у Польщі, де кількість відвідин кінотеатрів збільшилася на 35 відсотків.

Показники західноєвропейських країн виявилися доволі скромнішими. У Франції, Німеччині та Голландії відвідуваність зросла в середньому на вісім відсотків, а в Іспанії і Великобританії навіть зменшилася майже на п`ять відсотків.

Найактивнішими кіноглядачами Європи залишилися французи: вони відвідали кінотеатри країни понад 188 мільйонів разів.

Лента.ру