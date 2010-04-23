Міліціонери в Горлівці раз на тиждень вивчають Закон Божий

У Горлівці Донецької області міліціонери раз на тиждень на заняттях службової підготовки зустрічаються зі священством міста і вивчають Закон Божий.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, щочетверга у горлівській міліції відбуваються заняття службової підготовки, на яких співробітники міліції вивчають не тільки основні нормативні документи, а й, наприклад, тактико-технічні характеристики бойової зброї, етичний кодекс міліціонера та ін. А буквально місяць тому за ініціативою начальника міського управління Вадима КОНДАКОВА особовий склад Горлівського гарнізону долучився до православ`я, відзначили в обласному ГУВС.

На заняттях тепер міліціонери можуть поповнити свої знання з релігії, православ`я. Перша з таких тематичних бесід відбулася за участю настоятеля Свято-Благовіщенського храму протоієрея Олександра ПЕКАНОВА, потім з міліціонерами зустрівся єпископ Горлівський і Слов`янський МИТРОФАН.

В.КОНДАКОВ відзначив, що співпраця Церкви й міліції здійснюється на добровільних засадах, і метою таких зустрічей є бажання правоохороців «заповнити пропуск у духовних знаннях».