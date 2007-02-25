Ціна на нафту за добу встановила два рекорди 2007 року

Ціна нафти на Нью-йоркській товарно-сировинній біржі (NYMEX) досягла чергової рекордної відмітки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За баррель сирої нафти на американському торговому майданчику давали 61,52 долара. Це на 57 центів більше попереднього рекорду 2007 року, встановленого 22 лютого. Вартість квітневих ф`ючерсів в Лондоні досягла відмітки в 61,26 долара на 13 годин 44 хвилини за московським часом.

Основною причиною підвищення експерти називають скорочення запасів палива в США. Минулого тижня вони знизилися на п`ять мільйонів баррелів або на 3,8 відсотка. Крім того, аналітики побоюються, що постачання нафти з Ірану можуть бути зірвані, якщо регулюючі органи ООН введуть відносно Тегерана санкції із-за його ядерної програми.

22 лютого за підсумками торгів на NYMEX ціна барреля нафти WTI з постачанням в квітні підвищилася на 88 центів до відмітки в 60,95 долара за баррель. Це був максимум 2007 року. На Лондонській міжконтинентальній біржі ICE вартість квітневих ф`ючерсів на нафту мазкі Brent збільшилася на 1,27 долара до 60,82 долара за баррель.

Лента.ру