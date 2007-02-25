У Чернігові проводжають зиму у фольклорному стилі

Традиційно, в останню неділю лютого, у Чернігівському центральному парку культури і відпочинку жителі міста відзначають проводи зими.

Як передає кореспондент УНІАН, у міському парку цього дня відбувся конкурс снігових фігур, в якому взяли участь представники 20 навчальних закладів Чернігова. Переможців конкурсу привітав міський голова Олександр СОКОЛОВ і вручив їм подарунки. Він зазначив, що проводи зими, започатковують низку масових свят, що відбуватимуться в місті упродовж року.

Народні звичаї, що пов’язані з проводами зими, а це, насамперед, спалення її опудала, відтворює на святі фольклорний гурт “Союз українок”.

Незважаючи на мороз, чернігівці прийшли на святкування цілими родинами. Організатори проводів зими обіцяють, що різноманітні конкурси, змагання та шоу-програма триватимуть до вечора. А завершиться свято яскравим феєрверком.