Україна планує відновити будівництво моста через Амудар`ю в Туркменії, яке не ведеться вже півтора року. Про це повідомив перший заступник міністра палива і енергетики України Вадим Чупрун, кажучи про підсумки своєї недавньої поїздки до Туркменії. За його словами, Туркменія готова виділити 64 млн. доларів на роботи, що залишилися, з яких 5 млн. як передоплату, зокрема - для погашення боргу із зарплати працюючим на будівництві.

В.Чупрун не виключив, що після переходу на форму розрахунків готівкою сторонам доведеться підписати нову угоду, оскільки попередня, яка передбачала оплату газом, була ратифікована парламентами країн. Будівництво мосту передбачається закінчити протягом двох років. Загальна його вартість, за оцінками, досягне 123 млн. доларів.

В.Чупрун повідомив також про можливість знайти компроміс у питанні завершення будівництва дренажно-комунікаційного тунеля в туркменській столиці. Роботи виконуються на замовлення мерії Ашгабата. Проте, за його словами, через подорожчання матеріалів вкластися в заплановані на будівництво 204 млн. доларів, швидше за все, не вийде.

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