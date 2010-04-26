На трасі Чернігів-Київ перекинувся автобус з російськими студентами

У Чернігівській області перекинувся автобус із російськими студентами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державтоінспекції Чернігівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8-ї ранку на автодорозі Київ – Чернігів - Нові Яриловичі у селі Єрків.

Водій автобуса "Scania", рухаючись у напрямку Києва, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з`їхав у кювет та перекинувся на правий бік.

Внаслідок ДТП дев`ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Всі вони були доставлені до Козелецької центральної районної лікарні.

Автобус здійснював перевезення делегації Псковського педагогічного університету (Російська Федерація) до Київського університету імені Драгоманова.

Працівники Державтоінспекції двома автобусами організували доставку не травмованих членів делегації до Києва, транспорт надав Козелецький автопарк. Для з`ясування причин автопригоди проводиться подальша перевірка.

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