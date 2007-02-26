Лауреати премії ”Оскар”-2007 (фото)

У Лос-Анджелесі на 79-ій церемонії нагородження премією "Оскар" вручили наступні нагороди:

Лауреатом премії "Оскар" нинішнього року став актор Алан Аркін. Премія вручена йому за краще виконання чоловічої ролі другого плану в картині "Маленька міс Щастя" ("Little miss Sunshine")

Це кіно про дівчинку, що мріє перемогти на дитячому конкурсі краси "Маленька міс Щастя". Її сім`я вирушає на старому мікроавтобусі до Каліфорнії, де проходить конкурс.

Сім`я складається з нервової мами, тата-невдахи, який веде курси "Як не бути невдахою", веселого дідуся, який сидить на важких наркотиках (його і грає Аркін), брата-підлітка, який виховує в собі надлюдину, всіх ненавидить і дотримує обітницю мовчання, і дядька - фахівця з Пруста, який намагався накласти на себе руки через нерозділене кохання до власного студента.

"Оскар" за краще виконання жіночої ролі другого плану отримала Дженніфер Хадсон за роботу у фільмі "Дівчата мрії" ("Dreamgirls"). Про це оголосив актор Джордж Клуні.

Фільм "Дівчата мрії" розповідає про історію успіху вокального тріо, яке досвідчений продюсер швидко приводить до широкого визнання, проте ні слава, ні гроші не роблять дівчат щасливими.

Британська актриса Хелен Міррен, що зіграла Єлизавету II в картині Стівена Фрірса "Королева", одержала премію "Оскар" за кращу жіночу роль.

Раніше Міррен вже була нагороджена "Кубком Вольпі", "Золотим глобусом" і премією BAFTA за участь в цій драмі.

Конкурентки Міррен були дуже сильні: Пенелопа Крус ("Повернення"), Джуді Денч ("Нотатки про один скандал"), Меріл Стріп ("Диявол носить Prada") і Кейт Вінслет ("Як малі діти").

Лауреатом премії "Оскар" нинішнього року став актор Форест Уїтекер за головну роль у фільмі "Останній король Шотландії" ("Last King of Scotland").

Фільм "Останній король Шотландії" - історія молодого шотландського доктора, який приїхав до Африки в спробі втікти від домашньої нудьги, з невизначеними намірами щодо того, що він робитиме.

Його прибуття співпадає з початком правління Іді Аміна. Несподівано перед героєм відкривається можливість бути особистим лікарем нового лідера. Президентська великодушність, шарм і особисте прохання, змушують його погодитися.

Найкращим фільмом іноземною мовою визнана драма з Німеччини "Чуже життя". Приз за найкращі відеоефекти взяв творчий колектив картини "Пірати Карибського моря: скриня мерця".

Картина "Вавілон" названа переможцем у категорії "Найкраща оригінальна музика до фільму".

Повнометражний мультфільм "Веселі ніжки" ("Happy Feet") став кращим анімаційним фільмом року, оголосила в ході 79-ої церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії "Оскар" актриса Кемерон Діас.

"Веселі ніжки" оповідає про те, як у музичному світі імператорських пінгвінів, які знаходять собі пару завдяки співу, народжується пінгвін на ім`я Мамбл, який не може видати жодної ноти, зате відважно танцює чечітку. Його батьки, Норма Джин і Мемфіс у відчаї, але сподіваються, що їх позбавлений музичного слуху малюк переросте своє безглузде танцювальне захоплення.

Проте, намагаючись проспівати хоч якусь мелодію, він не може припинити відбивати чечітку навіть заради того, щоб завоювати любов своєї коханої Глорії.

Документальний фільм "Гірка правда" (An Inconvenient Truth), присвячений проблемі глобального потеплення, серед творців якого - колишній віце-президент США Альберт Гор, отримала нагороду Американської кіноакадемії.

Про це на церемонії вручення "Оскара" оголосив актор-комік Джері Сайнфельд.

У свою чергу, актор і режисер Клінт Іствуд вручив статуетку "Оскар" всесвітньо відомому композиторові і диригентові Энніо Морріконе в категорії "Почесна нагорода Академії" за видатні досягнення у області кіномистецтва.

Сценарист картини "Відступники" Вільям Монехен (William Monahan) отримав "Оскара" за кращий адаптований сценарій.

"Відступники" - історія двох людей, що знаходяться по різні сторони закону і постійно ризикують життям. Один з них - бандит, що під прикриттям працює в поліції, якого зіграв Метт Деймон. Другий - поліцейський, який засланий йумафію, роль якого виконує Леонардо Ді Капріо, номінований за цю роль на "Оскара".

Мартін Скорсезе, режисер кримінальної драми "Відступники", одержав за неї премію "Оскар". Раніше він номінувався на нагороди Американської кіноакадемії сім разів, але жодного разу їх не удостоювався.

Скорсезе обійшов в режисерській номінації Клінта Іствуда, Алехандро Гонсалеса Ін’яріту, Стівена Фрірса і Пола Грінграсса.

Фільм "Відступники" одержав премію Американської кіноакадемії як кращий фільм року. У цій драмі знялися такі зірки кіно як Джек Ніколсон, Метт Деймон, Мартін Шин, Леонардо Ді Капріо, Алік Болдуїн і Марк Волберг.

Всього картина була представлена в п`яти номінаціях і одержала премії в чотирьох, зокрема за кращий монтаж і за кращий адаптований сценарій.

У номінації "Кращий фільм року" на "Оскара" претендували також "Вавілон" Алехандро Гонсалеса Ін’яріту, "Листи з Іводзіми" Клінта Іствуда, "Маленька міс Щастя" Джонатана Дейтона і "Королева" Стівена Фрірса.

РІА Новости, Лента.ру