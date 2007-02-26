Суботу відпрацюємо - і святкуємо 4 дні

Населення України чекає ще одна серія святкових канікул – з 8 по 11 березня.

Кабінет міністрів рекомендував керівникам підприємств, на яких встановлений п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, у зв`язку зі святкуванням 8 березня оголосити вихідними всі дні з 8 по 11-те. І перенести робочий день з п`ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня, повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на постанову уряду про перенесення робочих днів у зв`язку з святами від 12 грудня 2006 року.

Рекомендації про перенесення робочих днів, нагадує видання, стосуються керівників підприємств, установ і організацій, за винятком органів Пенсійного фонду, підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», державного казначейства і банківських установ. Для останніх графік роботи в святкові дні визначає Національний банк.