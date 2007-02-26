Календарна весна принесе тепло

Завтра лише у західній частині України очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці місцями ожеледь. На дорогах, крім східних областей, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях місцями 12-14° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-4° тепла; у західних областях та на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

28 лютого вночі у західній половині, вдень в Україні часом сніг, мокрий сніг, у західній та південній частині з дощем. 1 березня невеликі опади, вдень переважно у вигляді дощу (в Карпатах сніг та мокрий сніг), лише вдень у східній і південній частині без істотних опадів. На дорогах, крім східних областей, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 1 березня у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура у східних областях і на півночі Лівобережжя 28 лютого вночі 7-12° морозу (1 березня 2-7°морозу), вдень 0-5°морозу; на решті території 28 лютого вночі 3-8° морозу (у західних областях 0-5° морозу), вдень близько 0°, 1 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

2-3 березня часом мокрий сніг та дощ, лише вдень 3 березня у західних, північних та більшості центральних областей без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, 2 березня на крайньому сході 1-6° морозу; вдень 1-7° тепла, на півдні та заході до 10-12° тепла.

4-8 березня в Україні без істотних опадів, лише 4 та 6-8 березня у західних, 4 і 6 березня у східних областях невеликий та помірний мокрий сніг і дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 3-9° тепла, у південній частині та західних областях до 13° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

28 лютого -1 березня буде хмарно з проясненнями. 28 лютого сніг (вдень невеликий); 1 березня невеликі опади, вдень переважно у вигляді дощу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура 28 лютого вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; 1 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

2 березня вдень дощ та мокрий сніг, вночі 3 березня невеликий мокрий сніг; в решту часу без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.