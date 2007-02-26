Київський суд відмовив Черновецькому

Оболонський районний суд міста Києва відмовив київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ у задоволенні двох його позовів до народного депутата України Миколи ТОМЕНКА про захист честі і гідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, в одному з цих позовів київський мер заперечував висловлювання М.ТОМЕНКА на засіданні Верховної Ради про те, що близькі родичі міського голови обіймають ключові посади у системі управління містом та контролюють питання розподілу власності у столиці. Це явище М.ТОМЕНКО під час свого виступу у парламенті розцінив як «політичну корупцію». Як зазначав у позовній заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, після поширення цієї інформації “довіра та повага людей до мене та моєї родини знаходяться під загрозою, отже честь та гідність моя особиста та моєї родини заплямована”.

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, Оболонський районний суд на своєму засіданні ухвалив рішення про відмову у задоволенні вимог цього позову.

Суд також не задовольнив вимогу київського мера, який в іншому позові просив визнати недостовірною інформацію про зловживання службовим становищем з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та депутатів фракції його блоку у Київраді у справі щодо передачі в оренду 28 гектарів землі у Києві ТОВ «Вулкан-Правекс». Як повідомлялося, дана структура є афільованою з «Правекс-банком», головою наглядової ради якого є син київського мера Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Частиною акцій «Вулкан-Правексу» володіє ТОВ «Комерційні системи», співзасновником якого є донька Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Христина.

Як йдеться у повідомленні прес-служби М.ТОМЕНКА, суд вважає, що “відповідач як народний депутат України відповідно до наданих йому повноважень мав право звернутися із депутатським зверненням до генерального прокурора щодо вжиття заходів для попередження зловживання службовим становищем в інтересах комерційних структур «Правекс-банку» київським міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ”.

Таким чином, вважає прес-служба, “суд визнав правомірність та обгрунтованість критики з боку політиків та журналістів на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо зловживання ним службовим становищем під час перебування на посаді Київсього міського голови”.