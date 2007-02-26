Жителька США випустила власну валюту

Жителька американського міста Південний Беркшир (Southern Berkshire), розташованого в штаті Массачусетс, Сьюзен Вітт (Susan Witt) випустила власну валюту. Про це повідомляє ABC News.

Новий платіжний засіб дістав назву берк-акція (berk share). Загалом нової валюти було випущено на суму 835 тисяч доларів. Її приймають в 225 організаціях міста, включно до банків, які погодилися здійснювати операції з берк-акціями.

За словами Вітт, користуватися новими грошима дуже зручно. У місцевих банках на 0,9 долара можна придбати одну берк-акцію. Власник цієї валюти може використовувати її як звичайні гроші в місцевих магазинах.

Як зазначили в адміністрації міста, надрукувати берк-акції Вітт дозволили для того, щоб стимулювати населення витрачати гроші в місцевих магазинах, а не здійснювати купівлі в інтернеті.

Схожі експерименти намагалися провести і в інших містечках США та Канади, проте успішним він був визнаний тільки в Південному Беркширі. Лише тут альтернативна валюта забезпечена доларом.

Лента.ру