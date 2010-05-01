Запорізька єпархія УПЦ ініціює об'єднання козацтва

Запорізька єпархія УПЦ МП ініціює об`єднання українського козацтва навколо православ`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької єпархії УПЦ МП, в управлінні Запорізької єпархії під головуванням єпископа Запорізького і Мелітопольського ЙОСИПА пройшло розширене засідання Синодального відділу, в якому брали участь отаман козацького війська запорізького низового Олександр ПАНЧЕНКО, козацька старшина і духівники структурних підрозділів війська козацького.

Під час зустрічі були обговорені питання об`єднання козацтва, організації меморіальних заходів у пам’ять про битву на річці Калка, проведення науково-практичного семінару козацьких духівників.

"Владика ЙОСИП у своєму слові підкреслив важливість об`єднання козачих організацій не навколо окремої особи, а навколо православ`я, і на засіданні були обговорені питання створення єдиного посібника для духівників козачих організацій, розроблено єдину методологію духовного окормлення козаків", - повідомили у прес-службі.