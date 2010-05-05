На Хмельниччині зібралося 664 тис. тонн відходів

На початок 2010 року в Хмельницькій області накопичено 664 тис. тонн вторинної сировини і відходів виробництва, які займають 458 га землі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, щороку на підприємствах області утворюється більше мільйона тонн вторинної сировини, а знаходить застосування лише п`ята частина утворюваних відходів. Основними джерелами утворення відходів є промислове і сільськогосподарське виробництво.

Багаторічне накопичення побутових відходів за відсутністю відповідної індустрії їх переробки та утилізації стає серйозною загрозою екологічній безпеці населених пунктів, санітарно-епідемічному становищу і здоров`ю населення, йдеться в повідомленні. Особливо гостро ця проблема стоїть для найбільших міст області - Хмельницького, Кам`янець-Подільського, Шепетівки, де ресурс полігонів твердих побутових відходів давно вичерпаний, зазначають в ОДА.