Секрет європейського рівня життя в одній області України
Радить губернатор Вінничини
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає за можливе до 2015 року забезпечити для жителів області європейський рівень життя.
Про це О.ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив кореспонденту УНІАН.
"Ми з головою облради Григорієм ЗАБОЛОТНИМ поставили собі за мету до 2015 року створити на Вінниччині європейські умови життя", - сказав він.
О.ДОМБРОВСЬКИЙ додав, що головними стратегічними цілями у здійсненні цього задуму є підвищення якості життя населення області, поглиблення міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва, розвиток територіальних громад та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
Водночас, на думку губернатора Вінниччини, ключовими проблеми регіону є нерівномірність розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, обмеженість власних інвестиційних ресурсів тощо.
"Ми позбулися ілюзій щодо миттєвого перетворення Вінницької області на рай земний, але без правила "Немає нічого неможливого", ми б далеко не зайшли”, - заявив він.
“Ми маємо політичну стабільність і це - наш найперший козир” - переконаний О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За його словами, Вінницька область “отримала чудовий шанс на тлі суспільно-політичного спокою набрати обертів економічного зростання".
Разом із тим, О.ДОМБРОВСЬКИЙ додав, що, реалізуючи стратегію розвитку в найближчій перспективі, "ми повинні чітко усвідомлювати ключові проблеми Вінницької області на загальному фоні серйозних викликів та загроз загальноукраїнського та світового характеру".