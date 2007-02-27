Секрет європейського рівня життя в одній області України

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає за можливе до 2015 року забезпечити для жителів області європейський рівень життя.

Про це О.ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив кореспонденту УНІАН.

"Ми з головою облради Григорієм ЗАБОЛОТНИМ поставили собі за мету до 2015 року створити на Вінниччині європейські умови життя", - сказав він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ додав, що головними стратегічними цілями у здійсненні цього задуму є підвищення якості життя населення області, поглиблення міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва, розвиток територіальних громад та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

Водночас, на думку губернатора Вінниччини, ключовими проблеми регіону є нерівномірність розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, обмеженість власних інвестиційних ресурсів тощо.

"Ми позбулися ілюзій щодо миттєвого перетворення Вінницької області на рай земний, але без правила "Немає нічого неможливого", ми б далеко не зайшли”, - заявив він.

“Ми маємо політичну стабільність і це - наш найперший козир” - переконаний О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За його словами, Вінницька область “отримала чудовий шанс на тлі суспільно-політичного спокою набрати обертів економічного зростання".

Разом із тим, О.ДОМБРОВСЬКИЙ додав, що, реалізуючи стратегію розвитку в найближчій перспективі, "ми повинні чітко усвідомлювати ключові проблеми Вінницької області на загальному фоні серйозних викликів та загроз загальноукраїнського та світового характеру".