У селі, знищеному карателями в 1942 р., відбувся жалобний мітинг

На Волині напередодні відзначення Дня Перемоги відбувся жалобний мітинг до 30-річчя відкриття Кортеліського меморіального комплексу та історичного музею. Присутні вшанували пам`ять майже 3 тисяч знищених фашистами в один день кортелісців.

Як передає кореспондент УНІАН, в місцевому історичному музеї відбулись також урочисті збори. Від імені обласної державної адміністрації ветеранів привітав заступник голови Олександр КУРИЛЮК. Він вручив фронтовикам цінні подарунки з нагоди Перемоги. Завершились урочистості святковим концертом приуроченим Дню Перемоги.

Зараз Меморіальний комплекс займає близько 20 га. До його складу входять сім братських могил, обгорілий дуб та скульптурна композиція на земляному пагорбі. Він насипаний на місці двох братських могил.

Довідка УНІАН. Під час фашистської окупації Волині разом з населенням були знищені понад 100 сіл краю. Одне із них - Кортеліси.

23 вересня 1942 р. кілька каральних загонів (в тому числі - рота "Нюрнберг" та мотовзвод) були стягнені до села. Мешканців зігнали до центру села. До восьмої години ранку людьми були переповнені церква, школа та прилеглі будинки. Селян виводили по п`ятеро і розстрілювали. За кілька годин було знищено 2 875 людей, спалено 715 хат. Разом з Кортелісами було повністю знищено сусідні хутори - Запоківне, Ягідкове, Теренець, Косиці, Сніжки, Тарасове та інші. Навіть назву села окупанти викреслили із своїх мап. Свідком трагедії на згарищі залишився лише старий обгорілий дуб.

5 травня 1980 р., напередодні 35-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу "Жертвам фашизму" у Кортелісах.