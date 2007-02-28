Німеччина вже не бачить від Ющенка ніякої користі?

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович у перебігу візиту до Берліна не лише зустрічатиметься з керівництвом Німеччини, яка нині головує в Євросоюзі. Він також візьме участь у відкритому форумі, на якому говоритиме про європейське спрямування України разом із колишнім Президентом Польщі Александром Квасьнєвським — лише через два роки по тому, як у часи Помаранчевої революції вони протистояли одне одному як справжні “вороги”. На такий поворот долі звернув увагу відомий німецький політолог, директор програм Росії і СНД Німецького товариства зовнішньої політики в Берліні Александр Рар. Він поділився своїми поглядами на перспективи візиту українського прем’єра до Німеччини в інтерв’юРадіо Свобода.

Александр Рар зокрема відзначив, що цей візит викликає велике зацікавлення у Німеччині: "Наприклад, від Януковича чекають на конкретне відкриття українського ринку для західних підприємців. Президент Віктор Ющенко багатьох розчарував. У ньому вбачають такого собі ідейного політика, який дійсно бореться за «чисту Україну», за західні цінності в своїй країні, але від якого в економічних питаннях уже немає ніякої користі. Тому багатьом здається, що бізнес може в першу чергу домовитися саме з новим важковаговиком в українській політиці, в уряді — з Януковичем, тому бізнес готовий вести з ним плідні й конкретні переговори".