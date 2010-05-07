У Чернівцях викрадену дитину намагались продати за 106 тис. грн.

Правоохоронці затримали у Чернівцях двох жінок і чоловіка, які викрали і намагались продати дворічного хлопчика чернівецькій заможній бездітній родині за 106 тисяч гривень.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України у Чернівецькій області Микола ХАРАБАРА.

«Білявий хлопчик, який відгукується на ім’я Андрійко, перебуває у Будинку дитини. Ми намагаємося знайти його батьків. Уже встановлено, що жінка, яка називає себе матір’ю хлопчика, має 9 власних дітей, але жодна дитина з нею не проживає. Ми припускаємо, що інших власних дітей вона також продала», - додав начальник буковинської міліції.

За його словами, про спробу продати дитину правоохоронцям повідомила чернівецька бездітна родина, якій запропонували купити хлопчика. Буковинські міліціонери розробили і провели операцію з визволення хлопчика та затримання викрадачів. Офіцери вдали із себе покупців дитини, але висунули вимогу, що заплатять за неї лише після медичного обстеження.

Викрадачів затримали під час отримання грошей безпосередньо на території однієї з медичних установ Чернівців, де вони погодилися обстежити дитину.

Хлопчика обстежили, він цілком здоровий, тривають пошуки його батьків, які, ймовірно, проживають в іншому регіоні України.

Деталі розслідування правоохоронці обіцяють повідомити після його завершення.