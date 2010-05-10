На більшій частині України очікуються короткочасні дощі, грози

Погода на 11 травня

Завтра, 11 травня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°. У Києві та Київській області мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, слабкий град, в окремих районах шквали 15-18 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 19-24°, у Києві - вночі 12-14°, вдень 20-22°.

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