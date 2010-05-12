Експерти визнали український дубляж якіснішим за російський

Фахівці кінодубляжу вважають безпідставною ініціативу уряду відмінити обов’язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Режисер кінодубляжу Кость ЛІНАРТОВИЧ спростував заяви деяких політиків про нібито низьку якість дублювання фільмів українською мовою. За словами режисера, навіть його російські колеги визнають, що український дубляж є якіснішим за російський. “Тому що у них це вал, а у нас інші підходи”, – сказав він.

К.ЛІНАРТОВИЧ також зауважив, що вимоги до якості дубляжу в Україні є дуже високими, наприклад, під час вибору дублера відбувається кастинг, за результатами якого виконавця обирають з трьох-чотирьох претендентів. Усього, за словами К.ЛІНАРТОВИЧА, у процесі підготовки дубляжу одного фільму бере участь команда з 10-15 акторів, режисера, помічника режисера, перекладача та інших. Усе це робиться з метою забезпечити необхідну якість, зауважив режисер. “Це колосальна і виснажлива робота”, – сказав він.

Перекладач Федір СИДОРУК зазначив, що кожен фільм у процесі дубляжу проходить декілька ступенів контролю. “Я не можу займатись самодіяльністю, я маю узгоджувати все, що роблю”, – сказав він. Перекладач наголосив, що кіновиробники зацікавлені, аби дубляж їхньої продукції був якнайвищої якості, що у свою чергу забезпечить успіх стрічки в прокаті.

Музикант Олег СКРИПКА заявив, що у разі відміни положення про обов’язкове дублювання фільмів українською мовою громадян позбавляють права дивитись кіно рідною мовою. “Якщо мене, моє право не поважають, я не буду ходити в кіно”, – сказав він.

У разі ухвалення такого рішення О.СКРИПКА закликав усіх українців висловити свій протест і не ходити в кінотеатри на фільми, які не будуть дубльовані рідною мовою.

Він також висловив готовність, маючи відповідний досвід, безкоштовно взяти участь у процесі дублювання окремих фільмів українською для подальшого їх розповсюдження в Інтернеті. “Це не буде так потужно, але це буде альтернативою для тих, хто хоче дивитись кіно рідною мовою”, – сказав О.СКРИПКА.

Активіст громадської ініціативи “Кіно-Переклад” Андрій ГАРАСИМ навів данні Міжнародної асоціації виробників та дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (МPA), згідно з якими українські кінотеатри у 2009 р. відвідало майже 15 млн. глядачів – на 15% більше, ніж у попередньому році. За минулий рік касові збори від прокату фільмів в Україні, за даними MPA, зросли на 37% - до 420 млн. грн.

З початку цього року відвідуваність українських кінотеатрів продовжувала зростати і станом на 24 квітня 2010 р. у кінотеатрах побувало близько 6 млн. глядачів, що на 19% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зростання надходжень від кінопрокату за неповних чотири місяця цього року становило 213 млн. грн., що на 58% більше, ніж у 2009 році.

А.ГАРАСИМ також зазначив, що збільшення касових зборів від кінопрокату відбувалось безперервно, починаючи з часу прийняття перших законодавчих актів щодо дублювання іноземних фільмів українською. Зокрема, у 2007 р. касові збори від кінопрокату становили 313 млн. грн., у 2008 р. – 355 млн. грн.

За словами іншого активіста “Кіно-Переклада” Павла СОЛОДЬКА, за дубляж фільму платить студія-виробник (мейджор). Дубляж одного фільму в середньому коштує 25 тис. доларів. Минулого року мейджори показали в Україні 68 фільмів. “Це 14 млн. грн., які залишилися в Україні. З них платилися зарплати сотням людей. З них платилися податки у держбюджет”, - зазначив П.СОЛОДЬКО.

Він також спростував інформацію про закриття кінотеатрів через показ фільмів, дубльованих українською. За словами П.СОЛОДЬКА, на сьогодні українські кінотеатри повним ходом переоснащуються новим обладнанням. Лише за останній час нове обладнання, в тому числі для перегляду фільмів у форматі 3D, було встановлено у 40 кінотеатрах.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив Міністерству культури та туризму розглянути законність наказу цього міністерства від 18 січня 2008 р. щодо обов’язковості дублювання фільмів українською мовою. Віце-прем’єр-міністр також не виключив можливості скасування цього наказу у разі визнання його таким, що суперечить нормам українського законодавства.

Водночас, на думку адвоката Ореста ДАНИЛЕВИЧА, наказ Міністерства культури і туризму від 18 січня 2008 р. спрямований на встановлення певних технічних вимог до фільмокопій та правил розповсюдження фільмів, а отже не виходить за межі компетенції Мінкульту, визначеної першою частиною статті 14 Закону України „Про кінематографію”.

Він також додав, що згадана норма наказу повністю відтворює зміст постанови Кабінету міністрів України від 16 січня 2006 року, яка була визнана Вищим адміністративним судом України такою, що відповідає законодавству України.