Мінагрополітики: зростання цін на м'ясо не буде

У 2010 році не передбачається зростання цін на м`ясо і збільшення обсягів імпорту м`яса в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України з посиланням на міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

За словами міністра, у першому кварталі поточного року імпорт м`яса скоротився на 40%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, це обумовлено тим, що Державний комітет ветеринарної медицини відповідальніше підійшов до оцінки якості м`яса, що імпортується, а також збільшенням обсягів виробництва м`яса птиці і свинини.

«Соціальне забезпечення споживачів ще не на такому рівні, як необхідно, ринок м`яса недостатньо швидко росте. Але ми контролюємо ситуацію. І зростання цін не буде, і зростання імпорту м`яса не передбачається», – зазначив міністр.