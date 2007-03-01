Інтерпол зняв з розшуку фігуранта справи про отруєння Ющенка

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні зняло з міжнародного розшуку колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА, оскільки справу відносно нього закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив т.в.о. керівника НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

«По САЦЮКУ була справа закрита кримінальна у лютому», - сказав він, зазначивши, що відповідна вимога «про припинення його (В.САЦЮКА) розшуку надійшла до нас і ми його зняли з міжнародного розшуку».

Водночас Р.ВЕРГЕЛЕС не уточнив, хто саме закрив справу – прокуратура чи суд, однак зазначив, що її було закрито за відсутністю складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України порушено кримінальну справу проти В.САЦЮКА за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частини 2 статті 366 (службова підробка, що спричинила тяжкі наслідки) і частини 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі винесено постанову про притягнення його як звинувачуваного за вказаними статтями Кримінального кодексу України.