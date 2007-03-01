Ульянченко отримала 30 мільйонів на дорогу

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що уряд вже виділив 30 млн. грн. на проектування будівництва кільцевої дороги на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що вдячна уряду за підтримку проекту побудови кільцевої дороги. Вона підтвердила, що будівництво дороги має розпочатися у 2007 році. За її словами, це буде сигнал для інвесторів вкладати кошти в цей проект.

Відповідаючи на запитання, чи буде ця дорога платною, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що їй видається, що мешканці ще не готові до платної дороги, тому шукатимуться шляхи вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.УЛЬЯНЧЕНКО вже заявляла, що Київська обласна державна адміністрація з середини 2007 року планує розпочати будівництво великої кільцевої дороги. За її словами, на цей проект усього планується витратити 4 млрд. доларів.