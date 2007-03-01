Хто примусить виконувати рішення суду в центрі України?

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ призначив керівників обласних відділень Державної виконавчої служби у Київській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідно до призначень, виконавчу службу Київської області очолив Роман ШМОРГУН, Сумської області - Ірина СВІСТУН, Харківської області – Василь БАЛАБАЙ, Черкаської області – Світлана ШАБЛІСТА.

Призначення здійснені на виконання Закону "Про внесення змін до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" щодо реформування органів державної виконавчої служби". Законом ліквідовано статус Державної виконавчої служби як органа державного управління та підпорядковано Міністерству юстиції України, а також його територіальним підрозділам. Закон набув чинності 16 січня 2007 року.

Станом на 1 березня 2007 року здійснені призначення нових керівників обласних відділень Державної виконавчої служби в 25 регіонах України, окрім Криму і Тернопільської області.

На Державну виконавчу службу покладено функції з примусового виконання судових рішень в державі.